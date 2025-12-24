Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тони Хоук появился в образе русского танцора в балете «Щелкунчик» в США

Тони Хоук выступил в образе русского танцора в балете «Щелкунчик» в США.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский скейтбордист Тони Хоук принял участие в постановке балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в США, появившись на сцене театра в Сан-Диего (штат Калифорния) в образе русского танцора.

Хоук выступил в двух актах. В начальном номере балета 57-летний американец проехал по сцене на скейтборде в образе уличного панка. Во втором акте Хоук появился в образе русского танцора — в меховой шапке, традиционной тунике с поясом и мешковатых красных штанах — и вместе со скейтбордисткой Кейтлин Уэст выполнил элементы катания с использованием установленного на сцене квотерпайпа на фоне артистов, исполнявших танец трепак. Публика приняла Хоука и Уэст аплодисментами.

— Я рассказал об этом (идее выступить — ред.) дочери, и она сразу сказала: «Ты должен это сделать, это звучит смешно и забавно», а я ответил: «Ну, тогда ты должна пойти и посмотреть на меня», — сказал Хоук в интервью Fox 5.