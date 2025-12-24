Тони Хоук появился в образе русского танцора в балете «Щелкунчик» в США

Хоук выступил в двух актах. В начальном номере балета 57-летний американец проехал по сцене на скейтборде в образе уличного панка. Во втором акте Хоук появился в образе русского танцора — в меховой шапке, традиционной тунике с поясом и мешковатых красных штанах — и вместе со скейтбордисткой Кейтлин Уэст выполнил элементы катания с использованием установленного на сцене квотерпайпа на фоне артистов, исполнявших танец трепак. Публика приняла Хоука и Уэст аплодисментами.