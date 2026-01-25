Американский скалолаз без страховки залез на 500-метровый небоскреб в Тайване

Американец начал восхождение в 9.00 по местному времени. Для того, чтобы достигнуть вершины, ему потребовался 1 час и 31 минута. Изначально Хоннольд должен был совершить восхождение в субботу, 24 января, но из-за плохой погоды события было перенесено на сутки. Стриминговый сервис Netflix транслировал подъем Хоннольда в прямом эфире с 10-секундной задержкой.
«Это невероятно, такой вид, такой прекрасный день! Но было очень ветрено, поэтому я старался не упасть со шпиля на вершине, пытался правильно балансировать. Но это прекрасная позиция, с которой открывается отличный вид на Тайвань. Когда я начал подниматься, подумал: “О, так много людей смотрят”, но они все желали мне удачи. Это делает событие более праздничным, все эти прекрасные люди поддерживают меня и хорошо проводят время», — приводит Daily Mail слова Хоннольда.
Небоскреб «Тайбэй 101» был построен в 2004 году. С 2004 по 2008 год это здание считалось самым высоким в мире. Сейчас «Тайбэй 101» занимает десятое место в списке самых высоких зданий в мире и пятое по высоте в Азии.