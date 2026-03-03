На Байкале установили мировой рекорд по погружению под лед

Фестиваль, который организовала Федерация фридайвинга, собрал более 40 участников из России, Венгрии и Хорватии. Это не только профессиональные фридайверы, но и новички, которые только пробуют погружения под лед в экстремальных условиях. Температура воды во время стартов составляет около плюс 2 градусов, воздуха до минус 20 градусов.