На Байкале установили мировой рекорд по погружению под лед

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi (погружение с постоянным весом в моноласте в глубину подо льдом), погрузившись на Байкале на глубину 91 м. Об этом в мессенджере Max сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
В поселке Листвянка Иркутской области проходит международный фестиваль подледного фридайвинга «Под лед Байкала».
«Сегодня 41-кратный чемпион мира и герой документального фильма “Фридайвер” Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi. В ней спортсмен погружается по тросу на глубину и совершает обратный подъем, используя постоянное отягощение. Спортсмен нырнул на глубину 91 метр в моноласте. Предыдущий его рекорд в этой дисциплине, установленный два года назад, составлял 90 метров», — сообщил глава региона.
Он также отметил, что россиянка Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине «биласты» (погружение с раздельной парой ласт — прим. ТАСС), достигнув глубины 50 метров. «Спортсмены из Хорватии — Витомир Маричич и Петар Кловар — показали результат 66 метров в дисциплине погружения по тросу на руках. Санда Делия, также из Хорватии, побила свой собственный рекорд, она нырнула на глубину 57 метров без ласт», — добавил Кобзев.
Фестиваль, который организовала Федерация фридайвинга, собрал более 40 участников из России, Венгрии и Хорватии. Это не только профессиональные фридайверы, но и новички, которые только пробуют погружения под лед в экстремальных условиях. Температура воды во время стартов составляет около плюс 2 градусов, воздуха до минус 20 градусов.