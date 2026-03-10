Альпинисты из Казахстана впервые преодолели сложнейший маршрут в Альпах

«Восхождение заняло два с половиной дня. Команда шла первой в сезоне — без следов предыдущих восходителей, прокладывая путь и очищая скалы от снега. В первый день прошли две трети стены и заночевали на “Бивуаке смерти” без палатки, в обвязках, пристёгнутыми к точкам страховки. Во второй день преодолели верхнюю, наиболее техничную часть, достигли вершины и начали спуск. На третий день благополучно завершили спуск», — добавили в Jasa Team.