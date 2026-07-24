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Федерация скалолазания сняла с повестки вопрос об отстранении России

World Climbing сняла с повестки вопрос о приостановлении членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля. За это решение проголосовали 43 делегата из 84, против — 31, двое воздержались.

Источник: Getty Images

Внеочередная Генеральная ассамблея World Climbing сняла с повестки вопрос о приостановлении членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля. Об этом сообщает Федерация скалолазания России (ФСР).

23 июля состоялась внеочередная 23-я Генеральная ассамблея World Climbing, прошедшая в онлайн-формате. В заседании приняли участие представители 84 национальных федераций.

Вопрос был вынесен на рассмотрение по итогам ежегодной Генеральной ассамблеи, состоявшейся в апреле, после соответствующих предложений национальных федераций Украины, Латвии и Палестины.

При подготовке к внеочередной Генассамблее федерации Австралии и США выступили с инициативой исключить из повестки голосование по каждой из трех стран и поручить World Climbing разработать единый прозрачный порядок действий для рассмотрения подобных ситуаций в будущем.

Представители Кипра предложили не разрабатывать отдельный документ, а руководствоваться действующими рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения в отношении российских спортсменов.

В результате на голосование Генеральной ассамблеи были вынесены оба предложения. Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства трех национальных федераций. За это решение проголосовали 43 делегата, против — 31, еще двое воздержались.

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков назвал это решение победой здравого смысла. «Справедливость и здравый смысл восторжествовали. Участники Генеральной ассамблеи подтвердили свою приверженность принципу, что спорт должен оставаться вне политики. Пока для российских спортсменов сохраняется нейтральный статус», — цитирует Бычкова пресс-служба ФСР.

В марте 2022 года World Climbing ввела запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях из-за начала военной операции на Украине.

В феврале исполнительный совет World Climbing снял отстранение с федераций скалолазания России и Белоруссии и допустил спортсменов этих стран до участия в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Спортивное скалолазание было представлено на двух последних летних Олимпиадах и вошло в программу Игр-2028.

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