21:21 (мск), источник: ТАСС

Российская саблистка Великая стала победительницей Игр БРИКС

В финале она победила соотечественницу Ольгу Никитину.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заняла первое место в фехтовании на саблях на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

В финале Великая победила соотечественницу Ольгу Никитину. Бронзовые медали завоевали россиянки Яна Егорян и Вероника Булукова.

Великой 39 лет. На ее счету также три серебряные медали Олимпийских игр. Саблистка является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.

Игры БРИКС завершатся 23 июня.

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