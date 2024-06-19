Российская саблистка Великая стала победительницей Игр БРИКС
В финале она победила соотечественницу Ольгу Никитину.
В финале она победила соотечественницу Ольгу Никитину.
КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заняла первое место в фехтовании на саблях на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
В финале Великая победила соотечественницу Ольгу Никитину. Бронзовые медали завоевали россиянки Яна Егорян и Вероника Булукова.
Великой 39 лет. На ее счету также три серебряные медали Олимпийских игр. Саблистка является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.
Игры БРИКС завершатся 23 июня.