Российская саблистка Великая стала победительницей Игр БРИКС

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заняла первое место в фехтовании на саблях на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Великой 39 лет. На ее счету также три серебряные медали Олимпийских игр. Саблистка является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.