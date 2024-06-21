Мамедов объяснил отказ российских фехтовальщиков от участия в Олимпийских играх
Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Российские фехтовальщики приняли решение не ехать на Олимпийские игры 2024 года, потому что являются единой командой. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
«Как известно, в Олимпийских играх мы не будем участвовать. Мы не едем туда в связи с тем, что у нас единая команда и делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных мы не собираемся. В этой связи я не хочу кого-то критиковать или осуждать. Мы сначала были отлучены от отбора, а потом от возможности завоевать лицензии на европейском континенте мы отказались», — сказал Мамедов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.
10 марта конгресс Межународной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.