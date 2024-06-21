Мамедов объяснил отказ российских фехтовальщиков от участия в Олимпийских играх

«Как известно, в Олимпийских играх мы не будем участвовать. Мы не едем туда в связи с тем, что у нас единая команда и делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных мы не собираемся. В этой связи я не хочу кого-то критиковать или осуждать. Мы сначала были отлучены от отбора, а потом от возможности завоевать лицензии на европейском континенте мы отказались», — сказал Мамедов.