Российские рапиристки стали победительницами Игр БРИКС в командном турнире

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала победительницей Игр БРИКС в командных соревнованиях. Игры БРИКС проходят в Казани.

В составе сборной России выступали Владислава Пенюшкина, Марта Мартьянова, Анна Соловьева и Полина Волобуева. В финале россиянки со счетом 44:28 обыграли команду Белоруссии. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Индии.

Мужская сборная России выиграла Игры БРИКС в командной шпаге. В финале россияне со счетом 34:26 также победили команду Белоруссии, третьими стали шпажисты из Индии. Россиянки стали победительницами турнира по командной сабле, обыграв в финале сборную Узбекистана со счетом 45:26, третье место заняла сборная Азербайджана.