21:22 (мск), источник: ТАСС

Российские рапиристки стали победительницами Игр БРИКС в командном турнире

В финале россиянки со счетом 44:28 победили команду Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала победительницей Игр БРИКС в командных соревнованиях. Игры БРИКС проходят в Казани.

В составе сборной России выступали Владислава Пенюшкина, Марта Мартьянова, Анна Соловьева и Полина Волобуева. В финале россиянки со счетом 44:28 обыграли команду Белоруссии. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Индии.

Мужская сборная России выиграла Игры БРИКС в командной шпаге. В финале россияне со счетом 34:26 также победили команду Белоруссии, третьими стали шпажисты из Индии. Россиянки стали победительницами турнира по командной сабле, обыграв в финале сборную Узбекистана со счетом 45:26, третье место заняла сборная Азербайджана.

На Играх БРИКС разыгрывается 387 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет.

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