Россиянка Муртазаева стала чемпионкой Европы по фехтованию

Муртазаевой 23 года. Она является двукратной чемпионкой России. В 2019 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в командном первенстве, а спустя год в аналогичной дисциплине выиграла золото юниорского чемпионата Европы.