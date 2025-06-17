Россиянка Муртазаева стала чемпионкой Европы по фехтованию

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию. Турнир проходит в итальянской Генуе.
В финале россиянка победила представительницу Эстонии Катрину Лехич.
Муртазаевой 23 года. Она является двукратной чемпионкой России. В 2019 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в командном первенстве, а спустя год в аналогичной дисциплине выиграла золото юниорского чемпионата Европы.
Российские и белорусские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Чемпионат Европы в Генуе завершится 19 июня.