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Россиянка Муртазаева стала чемпионкой Европы по фехтованию

В финале россиянка победила представительницу Эстонии Катрину Лехич.

Источник: РИА "Новости"

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию. Турнир проходит в итальянской Генуе.

В финале россиянка победила представительницу Эстонии Катрину Лехич.

Муртазаевой 23 года. Она является двукратной чемпионкой России. В 2019 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в командном первенстве, а спустя год в аналогичной дисциплине выиграла золото юниорского чемпионата Европы.

Российские и белорусские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Чемпионат Европы в Генуе завершится 19 июня.