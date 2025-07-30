Российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира

ТБИЛИСИ, 30 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Тбилиси.
30 июля на мировом первенстве разыграют медали в командном турнире у саблисток и шпажистов, россияне завершили борьбу. Ранее золотую награду на турнире в Тбилиси выиграла саблистка Яна Егорян, серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.
Из-за правил нейтрального статуса российская команда исключена из медального зачета. Чемпионат мира завершится 30 июля.