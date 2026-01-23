Ричмонд
Эстонию лишили чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян

Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа впускать в страну российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ERR.

Источник: Shutterstock

Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.

Чемпионат Европы должен был пройти с 16 по 21 июня в Таллине.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

