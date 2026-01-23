Губерниев о лишении Эстонии ЧЕ: люди начнут понимать, что без русских ничего проводить нельзя

«Можно сказать, что процесс пошел. Чем больше будет таких случаев, тем активнее люди начнут понимать, что без русских ничего проводить невозможно. Не знаю, о чем думали эстонцы», — сказал Губерниев.
FIE уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.
11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.