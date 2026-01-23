Ричмонд
«Мнение о России меняется». Роднина высказалась о решении FIE

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) лишить Эстонию проведения ЧЕ из-за недопуска россиян и белорусов.

Источник: РИА "Новости"

"За последние годы это первый случай, когда встали на нашу сторону. У людей меняется мнение и отношение к нашей стране. Спорт много потерял за время отсутствия наших спортсменов.

Мы видим, как сейчас меняются взгляды и отношение к нам. Особенно со стороны МОК и многих федераций. Нужно здесь подчеркнуть огромную работу Дегтярева и его команды. Когда его назначали, он заявил о том, что главная цель — возвращать наших спортсменов на международную арену. И мы видим, как постепенно это происходит«, — цитирует Роднину “СЭ”.

