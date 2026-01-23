«Мнение о России меняется». Роднина высказалась о решении FIE

"За последние годы это первый случай, когда встали на нашу сторону. У людей меняется мнение и отношение к нашей стране. Спорт много потерял за время отсутствия наших спортсменов.
Мы видим, как сейчас меняются взгляды и отношение к нам. Особенно со стороны МОК и многих федераций. Нужно здесь подчеркнуть огромную работу Дегтярева и его команды. Когда его назначали, он заявил о том, что главная цель — возвращать наших спортсменов на международную арену. И мы видим, как постепенно это происходит«, — цитирует Роднину “СЭ”.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше