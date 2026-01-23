Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать россиян

«Из европейских стран на данный момент проблемы есть только с Эстонией. От Польши тоже была заявка провести турнир, но затем они отменили это решение», — сказал Мамедов.
23 января Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа впускать в страну российских и белорусских спортсменов.
Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.
Чемпионат Европы должен был пройти с 16 по 21 июня в Таллине.
11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях.