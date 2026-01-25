Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити.
Победу одержала француженка Сара Нуча, серебро на счету японки Мисаки Эмуры, еще одну бронзу завоевала итальянка Микела Баттистон. У мужчин Дмитрий Насонов стал 21-м.
Егорян 32 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро, трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.
Этап завершится 25 января командными соревнованиями саблистов.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.