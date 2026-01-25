Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США

Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Солт-Лейк-Сити.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская саблистка Яна Егорян стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити.

Победу одержала француженка Сара Нуча, серебро на счету японки Мисаки Эмуры, еще одну бронзу завоевала итальянка Микела Баттистон. У мужчин Дмитрий Насонов стал 21-м.

Егорян 32 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро, трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Этап завершится 25 января командными соревнованиями саблистов.

Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.