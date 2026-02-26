Ричмонд
Российские фехтовальщики завоевали две медали на ЧЕ среди юниоров

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сборная России по фехтованию завоевала две медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров в Тбилиси.

Источник: Спорт РИА Новости

Ярослав Борисов в среду взял серебро в соревнованиях саблистов. Среди рапиристов бронзовым призером стал Дмитрий Чащин.

Ранее во вторник в соревнованиях саблисток чемпионкой Европы стала Карина Таллада, а Александра Михайлова завоевала бронзу. Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов завоевал Роман Селютин.

Соревнования завершатся 27 февраля. Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.