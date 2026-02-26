Российские фехтовальщики завоевали две медали на ЧЕ среди юниоров

Ярослав Борисов в среду взял серебро в соревнованиях саблистов. Среди рапиристов бронзовым призером стал Дмитрий Чащин.
Ранее во вторник в соревнованиях саблисток чемпионкой Европы стала Карина Таллада, а Александра Михайлова завоевала бронзу. Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов завоевал Роман Селютин.
Соревнования завершатся 27 февраля. Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.