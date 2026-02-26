Российские саблистки завоевали золото в ЧЕ по фехтованию среди юниоров

В финале Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада обыграли польскую команду (45:33).
В первые два дня чемпионата в соревнованиях саблисток чемпионкой Европы стала Карина Таллада, а Александра Михайлова завоевала бронзу. Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов завоевал Роман Селютин. Ярослав Борисов взял серебро в соревнованиях саблистов. Среди рапиристов бронзовым призером стал Дмитрий Чащин.
Соревнования завершатся 27 февраля. Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.