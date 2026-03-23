Рапирист Кирилл Бородачев стал серебряным призером на этапе Гран-при в Перу

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Токио в командном первенстве рапирист Кирилл Бородачев занял второе место на этапе Гран-при по фехтованию в Лиме.
В финале Бородачев уступил итальянцу Гийому Бьянки. Брат Кирилла Антон Бородачев, также являющийся серебряным призером Игр в Токио, занял 12-е место.
Кириллу Бородачеву 26 лет. Он становился серебряным призером чемпионата мира 2025 года и бронзовым медалистом чемпионата Европы — 2025.
Международная федерация фехтования (FIE) допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.