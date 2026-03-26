Казахстанские фехтовальщики вышли в основную стадию Кубка мира в Астане

В первый соревновательный день прошли квалификационные бои среди мужчин за выход в основную стадию — 1/64-ю.
От Казахстана в борьбу вступили 30 спортсменов. В рамках группового этапа (пулы) каждый участник провёл не менее шести поединков. По итогам отбора часть спортсменов получила прямой выход в следующую стадию, остальные продолжили борьбу в плей-офф за выход в табло 128, а затем — в табло 64.
Выход в топ-64 даёт спортсменам право продолжить борьбу за медали в основной стадии турнира, которая состоится 28 марта.
В следующий этап прошли по итогам квалификации Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.
Лидер сборной Казахстана Руслан Курбанов не участвовал в предварительной стадии, а напрямую по рейтингу вышел в основной этап.
Уже завтра, 27 марта, в Астане пройдут квалификационные соревнования среди женщин. В борьбу за выход в основную стадию вступят сильнейшие шпажистки, включая представительниц сборной Казахстана.
28 и 29 марта состоятся решающие стадии турнира — полуфиналы и финалы в индивидуальных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.
Отметим, Кубок мира — один из ключевых турниров, проходящих под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Казахстан впервые принимает соревнование такого уровня и стал первой страной в Центральной Азии, получившей право проведения Кубка мира по данному виду оружия.