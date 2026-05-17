Рапирист Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае

Российский рапирист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Токио российский рапирист Кирилл Бородачев стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае.

В финале Бородачев победил поляка Анджея Жадковского со счетом 15:9. Для 26-летнего россиянина этот титул Гран-при стал первым в карьере.

В турнире рапиристок олимпийская чемпионка 2020 года россиянка Марта Мартьянова завоевала бронзовую медаль.

Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.