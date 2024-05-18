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18 мая, источник: Газета.Ру

Загитова опубликовала фото в купальнике

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения.

Загитова опубликовала фото в купальнике | Источник: Газета.Ру

18 мая Загитовой исполнилось 22 года.

На снимках она позирует на яхте в купальнике.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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