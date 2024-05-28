18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Алина Загитова: На Олимпийских играх так не переживала, как сейчас

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова призналась, что в данный момент проходит очень стрессовый период в жизни.

Алина Загитова: на Олимпийских играх так не переживала, как сейчас | Источник: Чемпионат.com

«Всем привет! Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьёзный, нервозный день — сдача госов. Честно могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор моей программы — глицинчик. Всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов. Ну и всем нам крепких нервов и хорошего настроения. Я пошла дальше готовиться», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина учится на продюсера в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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