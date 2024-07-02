Загитова, Трусова, Медведева выступят в рамках «Дня Московского спорта»

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова, Алина Загитова и Евгения Медведева выступят с показательными номерами в рамках «Дня Московского спорта» 6 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

Также показательные номера представят Алексей Ягудин, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Майя Хромых и другие фигуристы, выступающие в одиночном катании. Из спортивных пар на мероприятии выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

В рамках «Дня Московского спорта» в «Лужниках» появятся более 20 тематических спортивных площадок, посвященных экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фехтованию, фигурному катанию, рыболовному спорту, сборке кубика Рубика. Гости мероприятия смогут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров и посмотреть показательные выступления известных спортсменов.