В России обсуждают уголовную ответственность для спортсменов за допинг. А как обстоят дела в других странах?

Дело врача «Русвело» подняло важную тему — двойной юрисдикции для дел, связанных со спортом. Интеграция спортивных законов в гражданский уголовный кодекс подразумевает двойное наказание для провинившихся. Нарушивший антидопинговые правила атлет получает сначала отстранение в спорте, а потом за то же самое — срок в суде общей юрисдикции. Это не очень-то вяжется с понятием правосудия как таковым. Поэтому, несмотря на многочисленные попытки государства подмять под себя допинговую тему, мы пока не видим ни одного реально работающего примера. К примеру, во Франции и Бельгии первые законы о борьбе с допингом приняли еще в 1965 году. Они подразумевали тюремное заключение и крупный штраф за использование допинга. Только вот спустя полвека мы не видим ни одного примера лишения свободы атлетов за подобные правонарушения. Причем не только в этих странах — нигде в мире.