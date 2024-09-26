«Даст фору инфоцыганам»: что значит внезапная откровенность Загитовой

Да и вообще Алину хочется похвалить за этот пост. За ее иронию «скажу при свидетелях», чтобы точно не было соблазна нарушить данное себе обещание отдохнуть. За то, что высказалась искренне, не для рекламы или чтобы произвести впечатление. Сказала все как есть, потому многим из нас ее откровенность откликается: она сначала месяцами работала как заведенная, жила от проекта к проекту, растягивала оставшийся оптимизм в полупустом стакане как могла. Как только сделала паузу и остановилась, ощутила, что сил жечь, радовать, удивлять, восхищать и вообще быть у всех на виду не осталось. Каждый, наверное, периодически чувствует то же самое.