«Даст фору инфоцыганам»: что значит внезапная откровенность Загитовой

Терминатор никуда из нее не делся
За последнее время Загитова выложилась максимально: в сжатые сроки запустила собственное шоу, подала заявку на государственный грант, отработала контрольные прокаты как блогер, радикально сменила имидж и откаталась в нескольких ледовых спектаклях Татьяны Навки.
График перемещения шокирует: за пару недель проложены маршруты от Москвы до Казани, в Петербург и снова в Москву, потом в Сочи и на пару дней домой. Только со стороны может казаться, что это сказочная жизнь без забот. На деле же постоянные перелеты, разноплановые задачи и необходимость при этом выглядеть так, как будто из работы у тебя только просекко с подружками и бранчи на Патриарших прудах, — очень непросто.
Алина призналась в выгорании и усталости: «Вернулась в Москву с гастролей в Сочи и ощутила, что чуть-чуть устала. Поймала то, что называется выгорание. Этот пост для людей, кто чувствует себя так же. Знайте, что вы не одни такие! В эти моменты важно заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться к нему и разрешить себе немного отдохнуть. Я ближайшие два дня буду отдыхать, специально говорю это здесь, при свидетелях».
Для Загитовой как для бывшей фигуристки топ-уровня такое признание — прорыв. Во время активной карьеры у спортсменов не бывает возможности оценить свое состояние в моменте. Для всех проблем обычно есть одно решение: устал — больше тренируйся, чувствуешь спад мотивации — иди тренируйся, набрал вес — ну, ты знаешь, что нужно делать. И даже травма — повод потренироваться, потому что если не можешь прыгать, всегда можно заняться подкачкой рук и корпуса, сделать растяжку или пойти в танцевальный класс.
Так что к окончанию карьеры спортсмены подходят одновременно как терминатор и как гербера с ломким стеблем — ресурсы организма исчерпаны, а привычка пахать никуда не делась. Им приходится учиться балансировать. Загитова, кажется, научилась.
Оптимизм в полупустом стакане
Да и вообще Алину хочется похвалить за этот пост. За ее иронию «скажу при свидетелях», чтобы точно не было соблазна нарушить данное себе обещание отдохнуть. За то, что высказалась искренне, не для рекламы или чтобы произвести впечатление. Сказала все как есть, потому многим из нас ее откровенность откликается: она сначала месяцами работала как заведенная, жила от проекта к проекту, растягивала оставшийся оптимизм в полупустом стакане как могла. Как только сделала паузу и остановилась, ощутила, что сил жечь, радовать, удивлять, восхищать и вообще быть у всех на виду не осталось. Каждый, наверное, периодически чувствует то же самое.
Спасибо, что не стала притворяться суперженщиной и сверхчеловеком. Вот такая она, Алина Загитова, — живая девушка, которая в свои 22 года по реализации планов и достижению целей даст фору всем инфоцыганам мира, вместе взятым. Но все же иногда устает, как и мы все.
Учитывая, что Загитова — одна из самых цитируемых спортивных персон прямо сейчас, ее мнение имеет большой вес и влияет на аудиторию. Так что советы, выраженные через личный опыт Алины, — слушать свое тело, распределять нагрузку и вообще стараться уходить от режима существования на автомате, — могут помочь многим людям задуматься о себе и своей жизни. Алина называет это «заземлиться» — что значит выйти из-под напряжения, прочно встать на ноги и мысленно поймать момент. Возможно, удастся заметить даже, как за одну ночь облетело полдерева во дворе, и появился ковер из листьев. И что ритм планеты гораздо размереннее, чем наша суматошная жизнь.
Анастасия Панина