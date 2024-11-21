Лучшая молодая фигуристка России из группы Тутберидзе проиграла на Гран-при. Сказалась травма?

На строчку выше расположилась другая представительница «Ангелов Плющенко» Любовь Рубцова, о трансфере которой стало известно в межсезонье. В последние годы спортсменка переживала сложное восстановление после операции на позвоночник. Хотя подобная травма, так еще и хроническая, потребовавшая хирургическое вмешательство, могла положить конец занятиям фигурным катанием, в принципе, Рубцова уже приступила к восстановлению ультра-си. В короткой программе на 6-м этапе Гран-при она не стала рисковать, стабильно и четко представив постановку под хип-хоп трек «Bad girls». Не хватает раскованности в движениях фигуристки, но доработать это к главным стартам сезона реально. Бригада арбитров поставила Любови идентичные Моногаровой компоненты (28,20 балла), что несколько настораживает. 66,60 балла за вид — это 5-я позиция.