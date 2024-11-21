Лучшая молодая фигуристка России из группы Тутберидзе проиграла на Гран-при. Сказалась травма?

На финишную прямую выходит первая половина соревновательного сезона. В эти дни Санкт-Петербург принимает 6-й, заключительный, этап Гран-при России среди юниоров. Состав участниц, выступающих в одиночном катании, собрался что надо. Несмотря на видимость конкуренции, казалось, неоспоримой фавориткой турнира является лучшая юниорка страны Маргарита Базылюк и даже недавняя травма не помешает ей взять свое. Но первый день завершился интригой: ученица Этери Тутберидзе — не первая…
Соревновательную программу открыли новоявленные ученицы Евгения Плющенко. Кира Моногарова перешла к двукратному олимпийскому чемпиону от Тутберидзе чуть больше месяца назад, так что официально это ее первый старт в новой команде. Получилось вполне успешно — лишь небольшой недокрут в четверть на каскаде тройной лутц — тройной тулуп и недочеты в дорожке шагов обнаружили судьи. С 62,28 балла фигуристка занимает 6-е место.
На строчку выше расположилась другая представительница «Ангелов Плющенко» Любовь Рубцова, о трансфере которой стало известно в межсезонье. В последние годы спортсменка переживала сложное восстановление после операции на позвоночник. Хотя подобная травма, так еще и хроническая, потребовавшая хирургическое вмешательство, могла положить конец занятиям фигурным катанием, в принципе, Рубцова уже приступила к восстановлению ультра-си. В короткой программе на 6-м этапе Гран-при она не стала рисковать, стабильно и четко представив постановку под хип-хоп трек «Bad girls». Не хватает раскованности в движениях фигуристки, но доработать это к главным стартам сезона реально. Бригада арбитров поставила Любови идентичные Моногаровой компоненты (28,20 балла), что несколько настораживает. 66,60 балла за вид — это 5-я позиция.
За неделю, разделившую два этапа Гран-при России, потерю перенесла группа Светланы Соколовской — Елизавета Куликова по неизвестным причинам вернулась к Сергею Давыдову сразу же после успешного выступления в Москве. Но Соколовской унывать некогда: в Санкт-Петербурге честь группы отстаивает 14-летняя Диана Мильто. Если бы не недокрут в четверть на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, прокат на турнире можно было бы назвать образцовым: хорошие выезды с прыжков, все непрыжковые элементы на 4-й уровень, достойные компоненты. Итог: 67,78 балла и промежуточное 4-е место.
От Маргариты Базылюк ожидали уверенную победу, даже несмотря на повреждение, которое вынудило перезаявиться на этап позже. Начала короткую программу лучшая юниорка России с шикарного каскада тройной аксель — тройной тулуп на отличные плюсы, остальные элементы — тоже прекрасно. На удивление подвел тройной флип, который спортсменка приземлила в степ-аут — нетипичная ошибка, которая, увы, отняла примерно 3 балла. Во второй оценке, по мнению судей, Маргарита была не так убедительна, как на соревнованиях по началу сезона 2024/25. С 70,33 балла фигуристка лишь замыкает тройку после первого дня.
Второй по итогам коротких программ идет новоявленная одногруппница Базылюк Алена Принева, которая в межсезонье покинула тренерский штаб Екатерины Моисеевой. Отличный прокат показала фигуристка, с единственным «но» — заминкой на выезде с каскада тройной лутц — тройной тулуп, которая однако на оценках почти не сказалась. 71,38 балла — это заявка на медаль.
Предварительным лидером стала Софья Дзепка. Безусловно, среди всех участниц она показывает наиболее компонентное и осознанное катание. Разумеется, на это повлиял и тот факт, что ученица Моисеевой накатывает программу под блюзовую композицию уже второй год подряд. Прыжки у Софьи пролетные, довольно высокие, позиции во вращениях выверенные — это высоко оценили и судьи. Прокат принес 72,33 балла и 1-е место после первого соревновательного дня.
Тем не менее исход 6-го этапа не предрешен. Произвольные программы могут круто изменить расклады. Тем более Дзепка на прошлом старте показала, что преодолевает фазу активного роста и нестабильна, а Базылюк, напротив, уже выбиралась на вершину пьедестала даже с последних позиций. И быть может, кто-то еще сможет удивить нас на заключительном турнире серии Гран-при.
Александра Милюкова
Юниорский Гран-при России. Санкт-Петербург. 6-й этап
Девушки. Короткая программа
- София Дзепка — 72,33
- Алена Принева — 71,38
- Маргарита Базылюк — 70,33
- Диана Мильто — 67,78
- Любовь Рубцова — 66,60
- Кира Моногарова — 62,28
- Анастасия Шигина — 60,68.