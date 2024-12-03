Манипуляции оценками в русской фигурке продолжаются. Федерация обещала повлиять, но повторяет свои ошибки

Василиса и Максим — очень перспективная пара со своим стилем, которая в перспективе способна бороться за лидерство. Они уже на голову выше других «новых» дуэтов, но им еще предстоит скататься и набраться опыта. Накачивание такими оценками с самого начала может привести к стагнации и деградации в будущем. Потому что нет смысла совершенствоваться, если они в первые же месяцы обходят чемпионов России. И ведь такие ситуации в нашей фигурке мы уже видели. Например, с Худайбердиевой и Базиным, со Степановой и Букиным. Тем не менее продолжаем шагать по «грабельному» пути. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе год назад обещал навести порядок с оценками в танцах. Вот мы видим результат этой «работы».