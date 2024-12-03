Манипуляции оценками в русской фигурке продолжаются. Федерация обещала повлиять, но повторяет свои ошибки

В Сочи завершились Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Федора Климова. Самый интересный турнир был у танцевальных дуэтов, так как на льду встретились две новые пары, которые уже в первый совместный сезон готовы сильно поменять расклады в сборной. Также эти фигуристы работают у одного тренера — Анжелики Крыловой.
На 2-м месте остановились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. После ритмического танца их достаточно близко поставили к лидерам, а в итоге решили откинуть назад. Они прошли танец хорошо, чисто и без каких-либо грубых ошибок. Партнеры только потеряли черту сложности в твизлах, из-за чего им обоим снизили уровни до третьего.
Видно, как фигуристы поработали над положениями, стали кататься ближе, хотя в их случае это серьезный риск. Они старались набрать серьезный ход, из-за чего иногда вылезала грязь, случались расхождения. Из-за этого некоторые элементы были выполнены неравномерно и не по классическому рисунку. Несмотря на это, выступление было одним из лучших, что показывали Елизавета и Дарио в этом сезоне. Только их оценки сильно снизились — 116,44 балла за прокат. В сумме они получили 196,60. Двумя неделями ранее они получили 119 за произвольный танец, который по чистоте был на уровне сочинского. Просто тогда Пасечник/Чиризано вытаскивали после ошибки в ритмическом, и они никак не угрожали лидерам.
Понятно, что выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов. У этих фигуристов все идет равномерно на повышение. Была небольшая заминка в самом начале программы, но она никак не могла отразиться на оценках. По эмоциям и скорости они просели, как и днем ранее, но это не повлияло на решение судей.
Их уже в первой половине сезона легко записывают в лидеры, ставят сумасшедшие компоненты и надбавки. GOE в основном состоят из троек и четверок, что максимально приближенно к идеальному исполнению. По второй оценке ситуация не сильно отличается — только две 8,75 а остальные — выше 9,00, даже за скольжение. В итоге Кагановкая/Некрасов вновь улучшили свой результат и получили за прокат 124,35 балла и 206,72 в сумме.
Понятно, что оценивание на этом турнире можно оставить за скобками и не обращать на него внимание. Только на этапах Гран-при ситуация не лучше. На всех турнирах видно, как баллами манипулируют, чтобы в итоге получилась правильная картина.
Василиса и Максим — очень перспективная пара со своим стилем, которая в перспективе способна бороться за лидерство. Они уже на голову выше других «новых» дуэтов, но им еще предстоит скататься и набраться опыта. Накачивание такими оценками с самого начала может привести к стагнации и деградации в будущем. Потому что нет смысла совершенствоваться, если они в первые же месяцы обходят чемпионов России. И ведь такие ситуации в нашей фигурке мы уже видели. Например, с Худайбердиевой и Базиным, со Степановой и Букиным. Тем не менее продолжаем шагать по «грабельному» пути. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе год назад обещал навести порядок с оценками в танцах. Вот мы видим результат этой «работы».
Алена Волкова
Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Федора Климова
Танцы на льду. Произвольный танец.
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 124,35
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 116,44
3. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 101,95
4. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев — 89,66.
Танцы на льду. Итоговое положение.
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 206,72
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 196,60
3. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 169,17
4. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев — 149,26.