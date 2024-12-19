Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Омске

Программу турнира в четверг откроют танцевальные дуэты, спортивные пары и мужчины, в пятницу определятся сильнейшие среди танцоров и пар, короткие программы продемонстрируют женщины, в субботу станут известны чемпионы России в женском и мужском одиночном катании. В воскресенье пройдут показательные выступления сильнейших спортсменов России.
Турнир может стать рекордным по количеству зрителей — год назад этап серии Гран-при России на этой арене собрал около 18 тысяч болельщиков. Как заявил журналистам на предстартовой пресс-конференции генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, это рекордное число даже по международным меркам. В настоящий момент билеты на соревнования практически распроданы. Не останутся без зрелища и те, кто не добрался до Сибири, в том числе и зарубежные поклонники российского фигурного катания. В прошлом году благодаря трансляциям Первого канала за чемпионатом страны следили зрители из более чем 90 стран. Учитывая, что до старта олимпийского отбора остался всего год, внимание к российскому турниру будет только расти.
На предстартовой жеребьевке президент ФФККР олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе обратил внимание фигуристов на беспристрастность судейства национального чемпионата: «Каждый элемент мы учим годами, программа вкатывается месяцами, но можно сказать, что я сделал все возможное на этом турнире, если заявленную программу откатал чисто. Но чистого проката нам тоже мало, мы хотим высокие оценки. Дорогие ребята, тренеры, я могу вас заверить, что наш чемпионат России судят высококвалифицированные арбитры, судейство будет беспристрастным». Глава ФФККР отметил, что сегодняшний уровень в фигурном катании России таков, что победителем может стать любой.
Слоган турнира — «Омск, ты просто космос». С космической темой связаны и медали турнира — награды выполнены с вращающимся элементом, напоминающим кольца планет. Призовой фонд для российского спорта также остается на космическом уровне — победители получат по 2,5 млн рублей, за второе место предусмотрено 1,5 млн рублей, за третье — 1 млн рублей. Такие суммы в условиях отстранения россиян от международных соревнований позволяют сохранить накал борьбы и высокую мотивацию участников.
Медалистами прошлогоднего чемпионата, который проходил в Челябинске, в мужском одиночном катании были Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. В женском одиночном катании лучшими стали Аделия Петросян, Софья Муравьева и Камила Валиева, бронза которой после дисквалификации за допинг перешла к Ксении Синицыной. В турнире пар титул чемпионов России завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте завершили соревнования Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими были Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Сильнейшими среди танцевальных дуэтов были Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Ирина Хавронина и Девид Нарижный. В лидеры общего зачета российской серии Гран-при нынешнего года вышли Дикиджи, Петросян, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин.