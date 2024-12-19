Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Омске

Турнир может стать рекордным по количеству зрителей — год назад этап серии Гран-при России на этой арене собрал около 18 тысяч болельщиков. Как заявил журналистам на предстартовой пресс-конференции генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, это рекордное число даже по международным меркам. В настоящий момент билеты на соревнования практически распроданы. Не останутся без зрелища и те, кто не добрался до Сибири, в том числе и зарубежные поклонники российского фигурного катания. В прошлом году благодаря трансляциям Первого канала за чемпионатом страны следили зрители из более чем 90 стран. Учитывая, что до старта олимпийского отбора остался всего год, внимание к российскому турниру будет только расти.