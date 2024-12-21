«Мне казалось, шансов нет, все рухнуло». Чемпионская речь Влада Дикиджи — в его честь переименовали арену

Соревнования мужчин были чуть ли не самым ожидаемым событием на чемпионате России по фигурному катанию.
Нигде нет столько претендентов на победу, столько ультра-си и столько харизматичных персонажей. Омская G-Drive Арена забрасывала мягкими игрушками даже участников из первой разминки — у них тоже полно фанатов. А когда дошли до лидеров, шуму позавидовал бы даже местный «Авангард».
Больше всех болели за Владислава Дикиджи, особенно дети младше 18. Популярность в соцсетях или образ «своего парня»?
Ну, а Влад камбэком с 6-го места после короткой программы не разочаровал.
Ягудин — о Дикиджи: «Пришел сфотографироваться с настоящим чемпионом»
— Пришел сфотографироваться с настоящим чемпионом. Сам-то я никогда чемпионат России не выигрывал, — это олимпийский чемпион Алексей Ягудин скромно спрятался в уголке микст-зоны в ожидании Влада Дикиджи. Жаль, не дождался. Реакция Влада на такое предложение точно была бы яркой.
Дикиджи словно создан быть иконой фигурки. Открытый, раскованный — при этом без искусственности и игры на публику. Легко подбирает слова и фразы, не поклонник захватившей пандемии безликих штампов, но без хамства и грубости.
Бросилось в глаза, что с другими призерами — Глебом Лутфуллиным и Евгением Семененко — они в шикарных отношениях. Обнимались при объявлении последних оценок, потом перешучивались, а Глеб с Владом постоянно пытались передать слово Евгению как старшему. Редкий случай, когда конкуренция внутри одной школы не приводит к фехтованию.
— А что, так можно было? Прям арену переименовать? — так отреагировал Дикиджи на новость, что каток теперь называется в его честь — Дикиджи-Drive Арена.
— Ну, не навсегда, конечно. Только официальную страницу в соцсетях, — объяснили мы.
— Сильно. Как классно придумали!
А потом его спросили, откуда узнал новость о допуске к отбору на Олимпиаду. И Влад засомневался:
— В телеграме. Ой, а его можно называть? Точно? Ну ладно. Увидел в паблике новость, был в шоке и минут через 10 забыл. Никак на меня это не повлияло. Просто из головы вылетело.
«Перед стартом ни с кем не общаюсь. Только прошу видео собаки скинуть». Как успокоиться — метод Влада
— После короткой программы мне казалось, что шансов нет, все рухнуло, — начал чемпионскую речь Дикиджи. — Но потом подумал головой, решил, что буду, как настоящий спортсмен, бороться до конца. Даже когда что-то не получается, нельзя бросать. Мы с Женей Семененко это доказали (тот прорвался к бронзе с 9-го места после короткой — Спортс'").
У меня есть фишка: я не люблю, когда перед соревнованиями мне пишут или звонят. Во время стартов я не общаюсь ни с родителями, ни с девушкой, вообще ни с кем. Единственное, у нас есть семейная группа, я могу туда написать и попросить скинуть видео собаки. Мне скидывают, я ничего не отвечаю, но смотрю на нее — и спокойней становится.
Пик переживаний — ночь перед произвольной программой. Адреналин, ноги потеют, спать не хочется, но надо. А в соседних номерах уже все радостные, отмечают… Это был самый тяжелый момент.
На самом деле, мне всегда очень нравилось первым катать произвольную программу. Вышел на разминку, прыгнул тройной сальхов, четверной сальхов, тройной аксель, четверной лутц — и все, больше ничего не делал. У меня еще оставалось минуты три с половиной-четыре, и я просто катался. Переживал, но чувствовал себя достаточно уверенно. Легкость в ножках была.
Конечно, конкуренция в нашем виде очень мотивирует. Можно прыгать четыре четверных и думать, что этого достаточно. Но потом кто-то начинает делать пять, и ты думаешь: а почему я так не могу? И оказывается, что можно и пять сделать. Так планка постепенно поднимается.
Условия в Омске шикарные. Трансфер, питание, гостиница — все супер. Единственное, были непонятки с расписанием. Мы долго не могли понять, когда нам приходить, все время появлялась новая информация. Но все остальное это окупает с лихвой.
Теперь я буду кататься в шоу у Евгения Викторовича (Плющенко — Спортс'"). 24-го возвращаюсь домой, а 25-го улетаю на репетицию. Новый год буду встречать в Москве на шоу.
Какой любимый супергерой у Дикиджи?
В заключение Влада спросили, с каким супергероем он себя ассоциирует. И Дикиджи не сомневался.
— Мне нравится Веном. Том Харди — классный парень, классно играет. Ха-ха, я так говорю, как будто мы с ним знакомы. Ну, если он это смотрит… Шучу, конечно, смотрит! Том Харди, когда там четвертая часть?
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи — 297,10.
2. Глеб Лутфуллин — 283,02.
3. Евгений Семененко — 281,65.
4. Петр Гуменник — 278,29.
5. Марк Кондратюк — 274,07.
6. Макар Игнатов — 273,57.
Наталья Марьянчик