«Мне казалось, шансов нет, все рухнуло». Чемпионская речь Влада Дикиджи — в его честь переименовали арену

У меня есть фишка: я не люблю, когда перед соревнованиями мне пишут или звонят. Во время стартов я не общаюсь ни с родителями, ни с девушкой, вообще ни с кем. Единственное, у нас есть семейная группа, я могу туда написать и попросить скинуть видео собаки. Мне скидывают, я ничего не отвечаю, но смотрю на нее — и спокойней становится.