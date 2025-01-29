РУСАДА в 2024 году ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2024 года ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву, в настоящее время отбывающую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Валиева, чей срок дисквалификации завершится 24 декабря, находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU в сезоне-2024/25.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова ранее рассказала ТАСС, что регулярная проверка на допинг отечественных спортсменов, входящих в международные пулы тестирования, не является приоритетной задачей РУСАДА.
В 2023 году Российское антидопинговое агентство проверило Валиеву два раза, в 2022-м — три.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.