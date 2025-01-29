РУСАДА в 2024 году ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2024 года ни разу не проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву, в настоящее время отбывающую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.