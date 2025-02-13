«Сначала били, потом тащили»: как побеждала и воевала легендарная Тарасова

В 1974 году в ее руки словно попал бриллиант, выпавший из дорогого кольца — Ирина Роднина и Александр Зайцев ушли от Станислава Жука и нуждались в новом наставнике. Роднина тогда уже была олимпийской чемпионкой с Алексеем Улановым и жаждала повторить и превзойти результаты с новым партнером, так что для Тарасовой это сотрудничество было риском и серьезной проверкой. Но обернулось началом длинной звездной карьеры. Под руководством Тарасовой Роднина/Зайцев выиграли еще две Олимпиады, четыре чемпионата Европы и четыре чемпионата мира. Впоследствии их работа обернется испорченными отношениями между Родниной и Тарасовой, которые до сих пор не удается наладить.