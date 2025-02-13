«Сначала били, потом тащили»: как побеждала и воевала легендарная Тарасова

Начиная с 1967 года и до 2010 года, Тарасова в качестве тренера участвовала во всех чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах. Заслуженный тренер СССР, участница популярных телепроектов в качестве председателя жюри. Родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
Детство и юность
Родилась 13 февраля 1947 года в Москве, в семье Анатолия Тарасова, известного советского хоккеиста и тренера. Под его руководством московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР. В пять лет отец поставил дочь на коньки. Маленькая Татьяна хотела заниматься танцами и поначалу не очень любила фигурное катание, но отец строго сказал: в нашей семье артистов не будет.
Тарасова много лет спустя вспоминала, что ее мать периодически применяла физическую силу в воспитании: «У меня было совершенно безоблачное детство, но лупили меня как сидорову козу. Я была неслух ужасный, она меня звала “поперечница” — во мне был дикий дух противоречия. Да, вот так — сначала меня били, потом тащили, потом я не хотела, потом хотела».
Помимо фигурного катания, Тарасова занималась и другими видами спорта — легкой атлетикой, плаванием. Отец воспитывал ее в строгости, чем повлиял на становление твердого характера. Тарасова даже говорила, что он хотел сына, поэтому и ее воспитывал как мальчика.
У Татьяны Тарасовой была старшая сестра Галина. Она умерла в 2009 году от инсульта, и это стало большим потрясением для Татьяны.
Личная жизнь
Муж
Татьяна Тарасова трижды была замужем. Первый муж — актер Алексей Самойлов, брак продлился два года. Второй муж — легкоатлет Василий Хоменков. Погиб в 1976 году, о причинах и обстоятельствах его трагической гибели Тарасова не говорит до сих пор. Третий муж — пианист, народный артист СССР Владимир Крайнев. Скончался в 2011 году после продолжительной болезни.
Дети
У Татьяны Тарасовой нет детей. В телепрограмме «Секрет на миллион» она с сожалением говорила: «У меня нет детей. Есть племянник любимый, который занимается папиной большой работой — он руководитель “Золотой шайбы”, и его дети. Мне было некогда — я была увлечена очень работой. Жалею ли я об этом? Да, я жалею. Я не то что жалею до умопомрачения, но сейчас мне было бы легче. Я бы хотела девочку. С девочкой веселее. Банты-то веселее завязывать».
Также Татьяна Анатольевна называет детьми своих учеников. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, в свою очередь, называет ее своей второй мамой.
Фигурное катание
Карьера фигуристки
Тарасова тренировалась под руководством Александры Нарядчиковой на легендарном стадионе Юных пионеров в районе станций метро Динамо и Беговая. Вместе с ней в группе каталась будущая олимпийская чемпионка в танцах на льду Людмила Пахомова.
Первым партнером Тарасовой стал Александр Тихомиров — они выступали по первому разряду и даже победили на Всесоюзных юношеских лично-командных соревнованиях в Киеве в марте 1961 года.
В 1964 году Татьяна Тарасова встала в пару с Георгием Проскуриным. Тренировала их молодая Елена Чайковская. Спустя два года Тарасова/Проскурин стали четвертыми на чемпионате Европы, а затем выиграли Всемирную Универсиаду в 1966 году. Этот триумф стал последним стартом в карьере Тарасовой как фигуристки.
Тренерская карьера
На церемонии награждения Универсиады, делая круг почета, Татьяна Тарасова споткнулась о ковер и упала на лед, сильно вывихнув плечо. Для парного катания такая травма — практически приговор, потому что ограничивает возможности выполнения поддержек и делает их более травмоопасными. По настоянию Елены Чайковской, Тарасова завершает карьеру и хочет поступать в ГИТИС на балетмейстера по примеру своего тренера. Но Анатолий Тарасов не поддерживает эту идею, поэтому его дочь уже в 19 лет набрала группу детей и начала с ними работать. Позже она получила высшее тренерское образование — в 1979 году окончила Государственный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).
Татьяна Войтюк/Вячеслав Жигалин стали ее первыми известными учениками. В 1970 году они выиграли бронзу чемпионата Европы.
В 1974 году в ее руки словно попал бриллиант, выпавший из дорогого кольца — Ирина Роднина и Александр Зайцев ушли от Станислава Жука и нуждались в новом наставнике. Роднина тогда уже была олимпийской чемпионкой с Алексеем Улановым и жаждала повторить и превзойти результаты с новым партнером, так что для Тарасовой это сотрудничество было риском и серьезной проверкой. Но обернулось началом длинной звездной карьеры. Под руководством Тарасовой Роднина/Зайцев выиграли еще две Олимпиады, четыре чемпионата Европы и четыре чемпионата мира. Впоследствии их работа обернется испорченными отношениями между Родниной и Тарасовой, которые до сих пор не удается наладить.
Танцевальный дуэт Ирина Моисеева/Андрей Миненков Татьяна Тарасова воспитала с юного возраста. Они стали чемпионами мира и Европы, серебряными призерами Олимпиады и всегда отличались особенным стилем — первыми показали программу по единому сюжету на музыку к мюзиклу «Вестсайдская история».
В 1977 году под руководством Тарасовой начали работать Наталья Бестемьянова/Андрей Букин. Она поставила их в пару поздно по меркам танцев, в 17 и 19 лет, и спустя 11 лет и две попытки Бестемьянова/Букин стали олимпийскими чемпионами.
Тарасова искала нестандартный подход к своим ученикам, к каждому свой: Алексею Ягудину варила борщи и как-то перед стартом уколола его булавкой в бедро, чтобы привести в тонус. Наталье Бестемьяновой однажды перед выходом на лед отвесила пощечину, чтобы привести в чувство из состояния истерики. Она работала с Вячеславом Зайцевым и Домом моделей, чтобы у ее спортсменов были самые стильные и продуманные костюмы.
У Тарасовой было много учеников, которые уже во взрослом возрасте и с регалиями переходили к ней от других тренеров. Так, Оксана Грищук/Евгений Платов пришли после конфликта с Натальей Дубовой, уже будучи олимпийскими чемпионами. От той же Дубовой ушли Марина Климова/Сергей Пономаренко. Алексей Ягудин пришел после разлада с Алексеем Мишиным. Илья Кулик до Тарасовой катался у Виктора Кудрявцева и у него дошел до золота чемпионата Европы и серебра чемпионата мира.
В 1997 году Татьяна Тарасова переехала жить в Америку, где задержалась на 10 лет. Для нее это была возможность продолжать работать, для ее учеников — тренироваться. В середине 90-х в России было не до фигурного катания, а в США нашим тренерам давали лед без ограничений.
«Конечно, за это приходится горбатиться. Тренеры работали с американскими середнячками, а фигуристы подрабатывали в “Макдоналдсе”. Тем не менее это был выход. Мы придумали, как не потерять ребят. Многим жертвовали, чтобы вытащить своих спортсменов: платили бешеные налоги, поначалу жили в плохих меблированных комнатах. Но удержали же!» — говорила Тарасова в интервью.
Многие иностранные фигуристы обращались к Тарасовой за новым взглядом на их карьеру. Она в разное время ставила программы американским спортсменам Саше Коэн, Джонни Вейру и Эвану Лайсачеку, консультировала казахстанского фигуриста Дениса Тена, работала со сборной Японии — Сидзукой Аракавой и Мао Асадой.
Ощущение собственной нереализованности в спорте, как говорила позже Татьяна Анатольевна, заставляло ее всей душой и всеми силами вкладываться в тренерство. Олимпийский чемпион Эван Лайсачек как-то назвал ее мамой всего фигурного катания.
Знаменитые ученики
Среди учеников Татьяны Тарасовой в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Ирина Моисеева/Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракава, Мао Асада; с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.
Ледовые шоу и телевидение
В середине 1990-х годов Тарасова создала ледовый театр «Все звёзды». В его труппу вошли многие знаменитые советские фигуристы. Театр просуществовал 14 лет. Тарасова в нем была тренером, постановщиком и балетмейстером. Она ставила настоящие классические балетные представления: «Ночь на Лысой горе», «Спящая красавица», «Золушка», «Аленький цветочек». В репертуаре были также поставленные Тарасовой спектакли на бродвейскую тему: серия «Русские на Бродвее», «Вестсайдская история», «Призрак оперы», «Кабаре», «Кордебалет», «Кошки» и другие.
Зимой 2011 года под руководством Татьяны Тарасовой на ледовой сцене был поставлен спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица», а также по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». В 2022 году по случаю 75-летия Тарасовой прошло юбилейное ледовое шоу, где выступали ее ученики и друзья.
Татьяна Тарасова — бессменный председатель жюри телепроекта «Ледниковый период» и всех его версий, например, «Ледниковый период. дети», «Лед и пламень». В настоящее время председательствует в жюри «Ледниковый период. Народный».
Кроме того, Тарасова раньше регулярно комментировала соревнования. Сейчас она комментирует только некоторые турниры, проходящие в Москве, потому что ездить далеко не может по состоянию здоровья.
Награды и достижения
Заслуженный тренер СССР и РСФСР, мастер спорта СССР международного класса. Награждена медалью ветерана труда России. Награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы народов. Лауреат национальной премии «Россиянин года». В 2008 году введена в Зал Славы мирового фигурного катания. Обладательница премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за Олимпиаду в Пхенчхане.
Здоровье
У Татьяны Тарасовой давние проблемы со здоровьем. В 2013 году перенесла две сложные операции на позвоночнике. За операциями последовала длительная реабилитация: Тарасова рассказывала, что первые шаги могла делать только с опорой на свою помощницу. Но боль впоследствии вернулась с еще большей силой, и спина до сих пор беспокоит Тарасову. Несколько лет она передвигается только на инвалидном кресле. При этом Татьяна Анатольевна не обездвижена, — например, на вручении спортивной премии «Золотой парнас» в 2022 году она вышла за наградой сама. Но долго стоять и ходить не может. Еще великого тренера периодически мучают сильные головные боли.
Татьяна Тарасова сегодня
Татьяна Тарасова остается одной из самых известных персон в мировом фигурном катании, хотя давно не работает напрямую как тренер. Ее большой повод для огорчения — отсутствие собственного ледового дворца, который бы носил ее имя.
«Если бы мне сказали: Тань, вот через полгода будет твоя школа вот на таком-то катке. Я бы жилье себе рядом купила. И там бы висели все мои ученики, все фотографии», — говорила Тарасова в интервью.
Посещает сборы национальной команды в Новогорске и тренировки, куда ее приглашают, как тренер-консультант сборной России.
Тарасова каждую неделю участвует в съемках телепроекта «Ледниковый период» в роли председателя жюри. Также она является востребованным спикером всех ведущих спортивных СМИ. 13 февраля 2025 года ей исполнилось 78 лет.