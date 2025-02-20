Иоланда Чен: «Женское катание завяло, мы вернулись в прошлое. Ни одна девушка даже не пытается освоить каскад тройной лутц — тройной риттбергер»

Мы вернулись в прошлое. Это ужасно обидно. Ни одна девчонка за два года не попробовала сделать лутц-риттбергер. А этот каскад на ура делали Медведева, Загитова, Щербакова. Но никто из современных девчонок не в состоянии его сделать. Он дает огромное количество баллов! Почему тренеры перестали работать над этим элементом?