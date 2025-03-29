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Софья Самоделкина: «Расстроилась даже не из-за оценок, а из-за последнего прыжка. Рада, что удалось выступить на ЧМ, но собой недовольна»

Фигуристка, представляющая Казахстан, получила 117,78 балла за произвольную программу на турнире в Бостоне. Ее слова передает корреспондент Спортс«» Майя Багрянцева.
Источник: Спортс"

"Конечно, я расстроилась. И даже не из-за оценок, а из-за этого последнего прыжка. Прокат-то, в целом, был очень хороший. Но вот итоговое впечатление от программы и оценки сильно из-за этого прыжка пострадали.

Конечно, я все равно рада, что удалось выступить на чемпионате мира, отобраться на Олимпиаду, но собой я безусловно недовольна. Не так я должна была откатать произвольную программу. Я могу и катаю ее чисто. Может, потеряла концентрацию под конец и отвлеклась, надо смотреть.

Еще обидно, что я ведь в очень хорошей форме, да и прокат сам по моему самочувствию был очень спокойный. У меня хватило сил до самого конца программы, обычно ведь ноги немного забиваются, а тут я шла на последний каскад уверенно, без усталости.

Конечно, сложно выступать после такого большого перерыва — я ведь не соревновалась два года, и этот сезон получился очень насыщенным. Но мне кажется, видно, что я стала во многих аспектах сильнее.

Больше всего я расстроилась из-за того, что была проделана просто огромная работа — а у меня не получилось продемонстрировать ее результаты.

Значит, буду сильнее в новом сезоне — и на следующем чемпионате мира выйду с другим прокатом. Нужно улучшать все: прыжки, вращения, связки, да и сами программы.

Буду на сто процентов слушать тренера и выполнять все, что Рафаэль Владимирович [Арутюнян] мне говорит. Я доверяю ему на сто процентов — и горжусь тем, что он согласен со мной работать. Когда в тебя верит такой легендарный профессионал, это огромный кредит доверия. Который мне надо оправдать", — сказала Софья Самоделкина.

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