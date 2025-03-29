Софья Самоделкина: «Расстроилась даже не из-за оценок, а из-за последнего прыжка. Рада, что удалось выступить на ЧМ, но собой недовольна»

Буду на сто процентов слушать тренера и выполнять все, что Рафаэль Владимирович [Арутюнян] мне говорит. Я доверяю ему на сто процентов — и горжусь тем, что он согласен со мной работать. Когда в тебя верит такой легендарный профессионал, это огромный кредит доверия. Который мне надо оправдать", — сказала Софья Самоделкина.