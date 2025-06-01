РУСАДА не проверяет на допинг дисквалифицированную Валиеву в течение 1,5 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева последние полтора года проходила проверки на допинг только по линии Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Согласно имеющимся материалам Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) последний раз проверяло Валиеву на допинг в ноябре 2023 года. Всего в 2023 году РУСАДА тестировало Валиеву два раза, в 2022-м — три.
19-летняя Валиева, чей срок дисквалификации завершится 24 декабря, находится под особым антидопинговым контролем Международного союза конькобежцев и включена в регистрируемый пул тестирования ISU в сезоне-2024/25.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова ранее рассказала ТАСС, что регулярная проверка на допинг отечественных спортсменов, входящих в международные пулы тестирования, не является приоритетной задачей РУСАДА.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.