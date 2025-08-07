Ричмонд
Церемония прощания с комментатором Гришиным прошла в Москве

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб 5 августа после несчастного случая.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным, погибшим 5 августа, состоялась в Москве.

На прощании присутствовали родные, близкие, коллеги, спортсмены и тренеры.

Во вторник на железной дороге в Московской области было обнаружено тело 47-летнего Гришина. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной инцидента стал переход путей в неположенном месте на станции Битца, а возбуждение уголовного дела по факту гибели комментатора не планируется.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале 7ТВ. С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года работал на Первом канале.