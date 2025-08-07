Церемония прощания с комментатором Гришиным прошла в Москве

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале 7ТВ. С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года работал на Первом канале.