Рафаэль Арутюнян: «У Туктамышевой колоссальный потенциал как у тренера. У нее все очень хорошо с головой»

Вроде молодая девушка, всякого можно ожидать, а такая умная, слышащая — впитывала как губка. У нас было полное согласие во всем, она очень быстро все схватывала. Мы много говорили про технику, тактику — и если мы с ней что-то пробовали, сразу было видно улучшение. Она невероятный профессионал, давно в этом виде спорта, но видно еще, что она очень хорошо воспитана.