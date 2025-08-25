Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: “Давай встретимся”. Я говорю: “Может, созвонимся?” Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: “Нет, мне надо с тобой поговорить”

В какой-то момент я начала чувствовать, что как бы, может быть, нам на разных льдах тренироваться? Я ей это тоже предлагала. Ответ: нет, у нас тут спорт, мы ни под кого подстраиваться не будем. Ладно, хорошо, значит, терпим, ну что поделать, о’кей. И это, видимо, дошло до какого-то пика — естественно, это после Олимпийских игр уже произошло, — что это просто как сверхновая: бам, взрыв, все. И много-много лет, конечно, не было никакого не то что контакта, там такой дисконнект был абсолютный вообще, информационный.