Медведева о сотрудничестве с Загитовой: «Алина предложила поучаствовать в ее проекте, я вспомнила, что у меня есть свой — получился бартер»

— Получилось эквивалентно, давай так скажем. Никто в обиде не остался. И для нас это тоже было важно. Мы понимали, что участие в ледовом шоу юридически, коммерчески бесплатным быть не может. И мы это просто еще и уравновесили, потому что есть же такие вещи, как интеграции. У нас были совместные интеграции в моем «Бес комментариев». И на чашу весов это можно поставить достаточно равноценно. Понятное дело, что плюс-минус. Но никто в обиде не остался.