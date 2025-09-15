Мама Костылевой: «Лена — это маленький боец жестокого и прекрасного вида спорта. Столько препятствий было сделано, чтобы она отказалась от старта»

Столько препятствий было сделано, чтоб Лена отказалась от этого старта. Но она сказала: «Иду». Молодец. Вот это характер. Огонь. Еще раз доказала самой себе, что не надо раскисать. Надо подниматься со дна и идти дальше. Только вперед.