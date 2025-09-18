Российские фигуристы на первом за 3,5 года международном старте поборются за Олимпиаду

Однако в преддверии отбора в профиле Гуменника на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появилась информация о том, что он вернулся к прошлогодней произвольной программе «Онегин», также поставленной Авербухом. «В этом году мы изначально планировали новую программу, но, учитывая, что “Онегин” так и не был представлен на международной арене, мы держали идею вернуться к этой работе. Когда программа уже обкатана и известна, но при этом не показана на международных соревнованиях, такое решение выглядит логичным», — рассказал Авербух ТАСС.