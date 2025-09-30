Михайлов о короткой программе Кондратюка: «Взяли образ тамады на еврейской свадьбе. Просто танец получался плохо, не было этой энергии»

«Произволки тогда еще не было, то есть мы не знали, что у нас будет. После “Иисуса” все годы по произволкам ничего не получалось по большому счету. Стали думать: что может быть как “Иисус” или сильнее? “Шиндлер” — как будто бы сильнее нету. И если уж мы [в короткой] на Израиле, может, тогда пойдем дальше и будет две израильские темы? И решили — почему нет?