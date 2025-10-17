Мария Павлова: «Получить 70 баллов за короткую программу было моей маленькой мечтой. Я весь прошлый сезон надеялась увидеть эти баллы»

Павлова: Получить 70 баллов за короткую программу было моей маленькой мечтой. Я весь прошлый сезон надеялась увидеть эти баллы, но получилось только сейчас. Если честно, думала, что будет опять в районе 66, и на большее не рассчитывала. Это наш первый старт, мы не знали, как нас будут оценивать, понравится ли судьям программа. Конечно, это ужасно приятно.