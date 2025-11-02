Малинин обновил мировой рекорд по баллам в произвольной программе

За произвольную программу Малинин получил 228,97 балла. Предыдущее достижение также принадлежало Малинину и составляло 227,79 балла, оно было установлено на чемпионате мира 2024 года. По сумме двух программ Малинин набрал 333,81 балла. По этому показателю он занимает второе место в истории, мировой рекорд удерживает другой представитель США Натан Чен (335,30 балла).