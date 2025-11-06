Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»

40-летний капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярках.
"Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом.
Это подарок от Овечкина всем к Новому году", — сказала Тарасова.
? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.
Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.
Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше