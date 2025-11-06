Ричмонд
Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о 900-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярках.

"Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом.

Это подарок от Овечкина всем к Новому году", — сказала Тарасова.

? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.

