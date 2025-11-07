Ричмонд
«Перед прокатом целую нос своего медведя». Как прошли соревнования юниорок в Казани

Сарафанова вырвала победу у Сарновской на этапе юниорского Гран-при России.

Источник: Спорт-Экспресс

Гран-при России. Этап «Идель» в Казани. Юниорки

1. Майя Сарафанова — 190,56.

2. София Сарновская — 186,40.

3. Арина Ореховская — 185,68.

На четвертом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Казани, за золото развернулась напряженная борьба. Победу одержала Майя Сарафанова, набравшая 190,56 балла по сумме двух программ. Второе место заняла София Сарновская из академии «Ангелы Плющенко» — после короткой программы она лидировала, но по итогам произвольной уступила сопернице. Сразу после награждения «СЭ» поговорил с Майей и Софией — о соревнованиях, эмоциях и планах на будущее.

Майя Сарафанова: С тренером иногда спорим, и ко мне прислушиваются

— После короткой программы ты была вторая, добавляло ли это стресса в произвольной?

— Да, добавляло. У меня просто не было права совершить ни единой ошибки.

— Какой совет тренер давал перед выходом сегодня?

— Говорила: «Сможешь, все сделаешь! Кататься с улыбкой, в удовольствие».

— Какие слова больше всего запомнились?

— Честно, я до проката помню, а после я уже забываю. Вообще, мы с Екатериной Владимировной много разговариваем, всегда прислушиваюсь. Но что-то яркое вспомнить не смогу. После того как происходит то, для чего нужна была та или иная мысль или рекомендация, сразу все забываю.

— А бывало ли такое, что вот разговариваешь с тренером и понимаешь, что не согласна? Можешь ли вообще поспорить?

— Да! Спорим нечасто, но бывает. Например, что-то мне скажет сделать, а я это по-другому вижу. На самом деле мы все обсуждаем всегда, даже когда шьем костюмы или ставим программы. Я всегда могу высказать свою точку зрения, и к ней прислушаются.

— А как вообще строится твой тренировочный день?

— Разминка идет 45 минут, заминка, отдыхаю — и потом хореография. Дальше лед и заминка.

— Сколько дней в неделю тренируешься?

— Шесть.

— Что делаешь в единственный выходной?

— Обычно просто гуляю, зимой могу на каток сходить, для души покататься.

— С семьей получается общаться с таким графиком?

— Да, особенно вечером. Все обсуждаем и фигурное катание, и другие виды спорта.

— Родители прямо разбираются?

— Ну мама хорошо, а папа больше за хоккеем следит, потому что брат занимается.

София Сарновская: «Хочу сделать в программе три ультра-си»

— Поделись своими впечатлениями. Вот вчера ты лидировала, не обидно ли, что сегодня так случилось?

— Вообще не обидно. Я рада, что я осталась в тройке, что я смогла собраться, что я откатала чисто. Я очень довольна.

— А как думаешь вообще, чего сейчас не хватило?

— Не хватило уровня, я думаю, на предпоследнем вращении тоже ошибка была. И посмотреть, последить надо теперь за ребрами.

— Ты тренируешься с Евгением Плющенко, какой он тренер?

— Он очень добрый, понимающий, очень классный. Я за семь лет, сколько у него катаюсь, он как будто уже во мне. Я настолько рада, что я у Евгения Викторовича тренируюсь. Я надеюсь, что останусь.

— А много советов дает?

— Да.

— Какой самый яркий, который запомнился?

— Что нужно просто откатать чисто, сделать свою работу, никуда не гнаться.

— А вообще есть какие-то ритуалы перед выходами у тебя?

— Это странно, наверное, будет звучать, но я целую нос своего медведя, свою салфетницу.

— Тебе ее кто-то подарил?

— Сначала это была игрушка, потом маме пришла в голову идея отдать швее, и она из нее сделала салфетницу. И потом с ней ходил мой старший брат Кирилл, он подрос и отдал мне ее.

— Расскажи, как выглядит твой тренировочный день?

— Я приезжаю на каток. У меня разминка, лед, хореография или танцы, разминка, лед и заминка.

— Со школой успеваешь совмещать?

— Я онлайн в школе учусь. Делаю тесты, потом просматриваю все уроки. По обычной школе не скучаю.

— Какие планы на сезон?

— Сделать в программе три ультра-си.

Елена Федянина