«Перед прокатом целую нос своего медведя». Как прошли соревнования юниорок в Казани

Гран-при России. Этап «Идель» в Казани. Юниорки
1. Майя Сарафанова — 190,56.
2. София Сарновская — 186,40.
3. Арина Ореховская — 185,68.
На четвертом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Казани, за золото развернулась напряженная борьба. Победу одержала Майя Сарафанова, набравшая 190,56 балла по сумме двух программ. Второе место заняла София Сарновская из академии «Ангелы Плющенко» — после короткой программы она лидировала, но по итогам произвольной уступила сопернице. Сразу после награждения «СЭ» поговорил с Майей и Софией — о соревнованиях, эмоциях и планах на будущее.
Майя Сарафанова: С тренером иногда спорим, и ко мне прислушиваются
— После короткой программы ты была вторая, добавляло ли это стресса в произвольной?
— Да, добавляло. У меня просто не было права совершить ни единой ошибки.
— Какой совет тренер давал перед выходом сегодня?
— Говорила: «Сможешь, все сделаешь! Кататься с улыбкой, в удовольствие».
— Какие слова больше всего запомнились?
— Честно, я до проката помню, а после я уже забываю. Вообще, мы с Екатериной Владимировной много разговариваем, всегда прислушиваюсь. Но что-то яркое вспомнить не смогу. После того как происходит то, для чего нужна была та или иная мысль или рекомендация, сразу все забываю.
— А бывало ли такое, что вот разговариваешь с тренером и понимаешь, что не согласна? Можешь ли вообще поспорить?
— Да! Спорим нечасто, но бывает. Например, что-то мне скажет сделать, а я это по-другому вижу. На самом деле мы все обсуждаем всегда, даже когда шьем костюмы или ставим программы. Я всегда могу высказать свою точку зрения, и к ней прислушаются.
— А как вообще строится твой тренировочный день?
— Разминка идет 45 минут, заминка, отдыхаю — и потом хореография. Дальше лед и заминка.
— Сколько дней в неделю тренируешься?
— Шесть.
— Что делаешь в единственный выходной?
— Обычно просто гуляю, зимой могу на каток сходить, для души покататься.
— С семьей получается общаться с таким графиком?
— Да, особенно вечером. Все обсуждаем и фигурное катание, и другие виды спорта.
— Родители прямо разбираются?
— Ну мама хорошо, а папа больше за хоккеем следит, потому что брат занимается.
София Сарновская: «Хочу сделать в программе три ультра-си»
— Поделись своими впечатлениями. Вот вчера ты лидировала, не обидно ли, что сегодня так случилось?
— Вообще не обидно. Я рада, что я осталась в тройке, что я смогла собраться, что я откатала чисто. Я очень довольна.
— А как думаешь вообще, чего сейчас не хватило?
— Не хватило уровня, я думаю, на предпоследнем вращении тоже ошибка была. И посмотреть, последить надо теперь за ребрами.
— Ты тренируешься с Евгением Плющенко, какой он тренер?
— Он очень добрый, понимающий, очень классный. Я за семь лет, сколько у него катаюсь, он как будто уже во мне. Я настолько рада, что я у Евгения Викторовича тренируюсь. Я надеюсь, что останусь.
— А много советов дает?
— Да.
— Какой самый яркий, который запомнился?
— Что нужно просто откатать чисто, сделать свою работу, никуда не гнаться.
— А вообще есть какие-то ритуалы перед выходами у тебя?
— Это странно, наверное, будет звучать, но я целую нос своего медведя, свою салфетницу.
— Тебе ее кто-то подарил?
— Сначала это была игрушка, потом маме пришла в голову идея отдать швее, и она из нее сделала салфетницу. И потом с ней ходил мой старший брат Кирилл, он подрос и отдал мне ее.
— Расскажи, как выглядит твой тренировочный день?
— Я приезжаю на каток. У меня разминка, лед, хореография или танцы, разминка, лед и заминка.
— Со школой успеваешь совмещать?
— Я онлайн в школе учусь. Делаю тесты, потом просматриваю все уроки. По обычной школе не скучаю.
— Какие планы на сезон?
— Сделать в программе три ультра-си.
Елена Федянина