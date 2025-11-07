«Перед прокатом целую нос своего медведя». Как прошли соревнования юниорок в Казани

— Честно, я до проката помню, а после я уже забываю. Вообще, мы с Екатериной Владимировной много разговариваем, всегда прислушиваюсь. Но что-то яркое вспомнить не смогу. После того как происходит то, для чего нужна была та или иная мысль или рекомендация, сразу все забываю.