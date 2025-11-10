Фигуристка Аделина Сотникова обнародовала фото со своей тайной свадьбы

Чемпионка признавалась подписчикам, что после рождения ребенка тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед. По словам знаменитости, у нее мышцы были в «ужасном состоянии» и она этого не ожидала, но отказываться от фигурного катания не собиралась, поэтому продолжила больше работать над восстановлением. Спортсменка отмечала, что у нее было время заниматься собой благодаря мужу.