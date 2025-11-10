Фигуристка Аделина Сотникова обнародовала фото со своей тайной свадьбы

Фигуристка Аделина Сотникова публично поздравила мужа казахстанского теннисиста Дмитрия Попко с годовщиной свадьбы. Олимпийская чемпионка впервые показала подписчикам в Instagram фото с торжества, которое прошло тайно. Пара расписалась в ЗАГСе Барвихи в присутствии сына.
«С первой годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», — написала спортсменка.
Знаменитость 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила мальчика Адриана от Попко. Сотникова долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. А в апреле 2024 года теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке. Она показывала подписчикам кольцо, которое ей подарил избранник.
Чемпионка признавалась подписчикам, что после рождения ребенка тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед. По словам знаменитости, у нее мышцы были в «ужасном состоянии» и она этого не ожидала, но отказываться от фигурного катания не собиралась, поэтому продолжила больше работать над восстановлением. Спортсменка отмечала, что у нее было время заниматься собой благодаря мужу.