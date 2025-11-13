Артур Даниелян: Это классно — передавать знания. Не каждый может

— Часто проскакивает «я не могу» от спортсмена. Я говорю: «У тебя же есть две ноги, есть две руки — вот сделай!» Мы в игровой форме стараемся, и вот он делает, и я говорю: «Вот видишь, а говорил, не можешь». И вот у них это остается в голове. В другой раз они сами предлагают: «Давайте увеличим количество! Еще что-то!» У меня вроде бы получается. То есть я очень переживаю и боюсь ошибиться. У меня есть люди рядом, которые много лет в этом варятся и могут подсказать. У меня один мальчик запрыгал одинарные прыжки практически все. Для меня это и гордость, и радость. Это классно — передавать знания. Не каждый может.