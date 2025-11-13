Артур Даниелян: Это классно — передавать знания. Не каждый может

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года Артур Даниелян вернулся на пьедестал после длительного перерыва. На этапе Гран-при России в Казани фигурист из группы Евгения Рукавицына стал вторым, сделал чистый и эмоциональный прокат с четверным сальховом и двумя тройными акселями, показав лучший результат в сезоне и наконец перевалив за отметку 250 баллов. Для Артура эта медаль — не просто результат, а символ возвращения после сложных сезонов и внутренних сомнений. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» он рассказал о том, как переживал паузу в карьере, о тренировках, целях и о том, что значит снова выходить на лед.
«Буду набирать форму постепенно»
— Артур, как вам выступление в Казани?
— Только положительные эмоции. Понятное дело, что были недочеты, косяки, но это повод расти и становиться лучше. Безоговорочное счастье, наверное. Сразу после никаких других эмоций не было.
— По международным стартам скучаете?
— Очень скучаю. Периодически пересматриваю какие-то свои международные старты, где я успел выступить. И просто даже бывают вечера, когда я выделяю время на просмотр своих хороших выступлений, с третьего юношеского разряда до сегодняшних дней.
— Какое самое любимое?
— Ну, что-то из детского, когда я катался и просто получал огромное удовольствие. Я как раз пересматривал это перед короткой программой в Казани и сегодня перед произвольной — на маленького себя, какой он был резвый, дерзкий. И было всё равно… Вообще просто шел и делал, главное было не элемент сделать, а «отплясать» свое. В общем, там был какой-то другой подход, я пытался уловить вот эту суть.
— Какие еще есть ритуалы перед выходом на лед или за день до проката?
— Глобально нет, только музыка. До выхода — пятиминутные контрастные души, чтобы чуть-чуть взбудоражиться, и, пожалуй, всё.
— Хотелось бы вернуться на международные старты?
— Время покажет. У меня сейчас вообще кардинально другие цели перед собой. Сейчас это всё равно что, не знаю, сидеть в луже без бинокля, смотреть в космос и говорить: «Вот сейчас туда».
— А какие цели? На сезон, например?
— Всё примерно в том же духе: улучшаться, усложняться и ничего не трогать, вот как катаюсь неплохо — просто даже чуть лучше, лучше, и прийти к этому приятному ощущению, что я могу из раза в раз кататься хорошо, чисто.
— А что до этого мешало брать медали?
— В Магнитогорске я неплохо справился — это был хороший толчок. До Магнитогорска был мемориал Панина, тоже не до конца всё сложилось, но тоже шаг вперед. Я знаю, что буду набирать форму постепенно. Еще на сборах я сказал себе: я не буду как умалишенный пытаться уже в июле быть в идеальной форме. Через эти грабли уже прошел. Поэтому спокойно, к сентябрю чуть лучше, и вот к этапам я подошел в неплохой, хорошей форме. А сейчас — передохнуть и готовиться дальше.
— Как вообще выглядит ваш тренировочный день?
— Мой тренировочный день: разминка, лед, перерыв, разминка, лед, заминка. Где-то там ОФП проскакивает, где-то прыжковые в зале, СФП. Это мой тренировочный день. После я иду на работу — уже тренировочный день непосредственно моих спортсменов.
«У меня мальчик запрыгал почти все одинарные прыжки»
— Планируете стать тренером?
— Есть такая мысль, почему бы и нет? Нравится. Пока что я в большей степени спортсмен, но потихоньку набираюсь опыта, передаю свой, который накоплен у меня за эти годы в спорте, и опыт моих наставников. Я передаю знания малышам и взрослым любителям — тоже это полезно. Но пока что я в большей степени спортсмен.
— Какие советы малышам даете?
— Часто проскакивает «я не могу» от спортсмена. Я говорю: «У тебя же есть две ноги, есть две руки — вот сделай!» Мы в игровой форме стараемся, и вот он делает, и я говорю: «Вот видишь, а говорил, не можешь». И вот у них это остается в голове. В другой раз они сами предлагают: «Давайте увеличим количество! Еще что-то!» У меня вроде бы получается. То есть я очень переживаю и боюсь ошибиться. У меня есть люди рядом, которые много лет в этом варятся и могут подсказать. У меня один мальчик запрыгал одинарные прыжки практически все. Для меня это и гордость, и радость. Это классно — передавать знания. Не каждый может.
— А сами какой хороший совет получали от тренеров?
— Их много. Но самый яркий… наверное, Артур Даниелян — это человек, который может всё.
— Как удается совмещать учебу, тренировки и работу?
— С божьей помощью (смеется). Но спасибо преподавателям и университету, что идут навстречу. Я могу подойти к преподавателям, поговорить, что-то сдать, что-то попросить — стараюсь по возможности закрывать всё, чтобы было меньше долгов по учебе. Долги, если появляются, тоже стараюсь в долгий ящик не откладывать.
— Вообще что больше нравится: учиться или быстрее получить диплом и работать?
— Нет, ну, знания — всегда хорошо. Даже если ты уже профессор, знания — это то, чего не отнять. Легко стать тренером и говорить: «У тебя нога не натянута, у тебя рука висит». А тонкости приобретаются со знаниями, с учебой. Ну и на личном опыте, конечно. Когда ты знаешь все эти подводные камни — тебе же в плюс.
— А свободное время есть вообще в таком случае?
— Чуть-чуть есть, есть даже выходной день.
— Чем заполняете?
— Общением с собакой. Я стал домашним человеком, особо никуда не ухожу в выходной. Максимум — до бассейна. Я взял абонемент в бассейн, чуть-чуть передохнуть, перезарядиться, а потом провожу время дома. Ничего особенного: уборка там и всё такое. И со своей собачкой. Той-пудель Тиффани. Она дома скучает. Стараюсь уделять ей всё время, что у меня остается из всего дня. Направляю внимание на нее.
Елена Федянина