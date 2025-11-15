Елена Вайцеховская: «Была ли вторая оценка Петросян объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные»

Но нет: в субботу Петросян оказалась единственной, кто сумел извлечь из достаточно стандартного набора элементов абсолютный максимум: она прыгнула каскад из тройных флипа и тулупа во второй части программы, а этим в первой шестерке смогла похвастаться только Горбачева. Но у Алины обнаружились другие слабые места. Она недосчиталась двух уровней сложности на шагах, столько же потеряла на одном из вращений и Ксения Гущина. Уровень дорожки оказался у питерской фигуристки тоже более низким, равно как и у Ксении Синицыной и Вероники Яметовой.