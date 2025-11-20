Кубок Варшавы. Бричги, Самойлов, Франджипани, Чу, Винокур, Гартунг, Шмуратко выступят с короткими программами

ISU Challenger.
Кубок Варшавы.
Варшава, Польша.
Мужчины.
Короткая программа.
Начало — 15:30 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Владимир Самойлов (Польша).
2. Тамир Куперман (Израиль).
3. Макар Сунцев (Финляндия).
4. Ландри Ле Ме (Франция).
5. Корнел Витковский (Польша).
Вторая разминка.
6. Уэсли Чу (Канада).
7. Эн Вейлер (Швейцария).
8. Генрих Гартунг (Германия).
9. Якуб Лофек (Польша).
10. Габриэле Франджипани (Италия).
Третья разминка.
11. Даниэль Корабельник (Литва).
12. Матвей Ефименко (Польша).
13. Икер Оярсабаль Альбас (Испания).
14. Юкен Альберди (Испания).
15. Иван Шмуратко (Украина).
Четвертая разминка.
16. Артту Юусола (Финляндия).
17. Сами Хамми (Франция).
18. Кай Ягода (Германия).
19. Артур Вольфганг Май (Германия).
20. Диас Жиренбаев (Казахстан).
Пятая разминка.
21. Ксан Ролс (Франция).
22. Пабло Гарсия (Испания).
23. Лукас Бричги (Швейцария).
24. Артур Смагулов (Казахстан).
25. Лев Винокур (Израиль).
26. Георгий Павлов (Швейцария).