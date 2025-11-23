Определились все фигуристы, отобравшиеся на чемпионат России

В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина и Артем Петров, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Майя Шегай и Андрей Шадерков, Анна Москвалева и Артем Родзянов. Среди танцевальных дуэтов квалификацию прошли Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Анна Коломенская и Артем Фролов, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков, Алиса Абдуллина и Егор Петров, Ольга Федорова и Павел Драко.